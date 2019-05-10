ДНР: за ушедшие сутки украинские войска 9 раз нарушили режим перемирия

Донецк, , 10:57 — REGNUM Девять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР военнослужащие Украины применяли следующее вооружение: гранатомёты, миномёты калибром 82 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зону обстрела со стороны войск Украины попали населённые пункты: Горловка (Верхнеторецкое), Васильевка, Минеральное, Спартак, Донецк (Александровка), Петровское, Новоласпа, Октябрь.

В результате обстрелов в населённом пункте Докучаевск был повреждён многоквартирный дом. Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Общее количество применённых украинскими военнослужащими при обстрелах территории ДНР боеприпасов составило 71 единицу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении жительницы ДНР за государственную измену. Женщине судом было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Смягчить приговор суд отказался.

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