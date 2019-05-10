«Роскосмос» выясняет у NASA, откуда на МКС запах спирта

Москва, , 09:17 — REGNUM Российская сторона направила Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрос в связи с выбросами изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции (МКС) после пристыковки к ней в марте корабля Dragon-2. Об этом рассказал в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта космический корабль Dragon-2 впервые пристыковался к МКС. После стыковки экипаж МКС почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта. Концентрация изопропилового спирта после стыковки составляла около шести миллиграммов на кубический метр.

Экипаж МКС включил системы очистки воздуха и смог снизить концентрацию до двух миллиграммов на кубический метр. При этом до стыковки корабля Dragon-2 концентрация изопропилового спирта составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. Когда корабль Dragon-2 отстыковался от МКС, концентрация снова снизилась.

Власов рассказал, что все вопросы NASA были уже заданы.

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы», — рассказал Власов.

При этом он отметил, что корабль Dragon-2 производится компанией SpaceX, но вопросы компании российская сторона напрямую задавать не может и работает через посредников из NASA. Такая политика взаимодействия понимания у России не вызывает.