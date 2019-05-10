В Приангарье возбуждено 11 уголовных дел по фактам лесных пожаров

Иркутск, , 09:01 — REGNUM Лесные пожары в Иркутской области послужили поводом для проведения доследственных проверок органами дознания государственного пожарного надзора МЧС России. По их итогам с начала весенне-летнего пожароопасного периода в регионе возбуждено уже 11 уголовных дел, назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится 122 материала доследственной проверки. Об этом сообщает сегодня, 10 мая, региональное ГУ МЧС.

«Для установления обстоятельств произошедших лесных пожаров и предполагаемых виновников их возникновения дознаватели опросили более 60 очевидцев свидетелей, а чтобы установить виновных, направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров», — пояснили спасатели.

Напомним, по состоянию 8 мая 2019 года, Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам. В регионе действовало 27 пожаров на площади 13 094 га. В некоторых сёлах огонь почти вплотную подходил к строениям. Эвакуировать пришлось жителей деревни Тихонова Падь и посёлка Большое Голоустное.

Читайте также: Губернатор Приангарья: ситуация с лесными пожарами находится под контролем

Вместе с тем, губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе проведенного 9 мая выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заявил, что ни один населенный пункт от лесных пожаров не пострадал. А председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов подчеркнул, что ложная информация о лесных ЧП порой поступает даже от руководителей муниципалитетов.

«Были отмечены не соответствующие действительности рапорта с мест, например, о полной утрате населенного пункта. Информация размещалась и в соцсетях. После проверки выяснилось, что она не соответствует действительности. Это может отвлекать силы и средства», — сказал Руслан Болотов.

Напомним, в связи с масштабными лесными пожарами, начавшимися в мае 2019 года, Байкальская природоохранная прокуратура заявила, что ЧП происходят вследствие отсутствия своевременных и достаточных мер по ликвидации возгораний. Надзорное ведомство настаивает на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесников Приангарья обвинили в халатности из-за лесных пожаров