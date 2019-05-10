В Приангарье начались подтопления

с. Преображенка, Иркутская область, , 08:56 — REGNUM Вместе с массовыми лесными пожарами в Иркутской области приходится бороться ещё и с наводнением. По данным регионального ГУ МЧС РФ, резкий подъём воды из-за ледового затора на реки Нижняя Тунгуска привёл к подтоплению 15 домов и 38 приусадебных участков в селе Преображенка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пострадавшими стали 34 человека. Частично люди разместились у родственников, пояснили спасатели. В течение суток, 9 мая, они оказывали адресную помощь: осуществляли подъем на чердаки техники, мебели и дров.

По оценке заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Валерия Шанца, в данном населенном пункте создан запас продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости. Связь с населением организована посредством спутникового телефона.

«Сегодня в Преображенку вылетели два вертолёта. На борту одного из них — пятеро спасателей Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, представители администрации Катангского района и участковый. Спасатели продолжат оказание помощи населению, а в случае необходимости организуют эвакуацию жителей. Пункты временного размещения приведены в готовность. Группа взрывников Северного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области на вертолёте Ми-8 МЧС России проследует к месту ледового затора на Нижней Тунгуске, где проведёт повторные взрывные работы для его разрушения», — отметил спасатель.

По его словам, дальнейшее повышение уровня воды не прогнозируется в связи со снижением уровней воды в районе населенных пунктов Подволошино и Непа, расположенных выше по течению.

Напомним, в начале февраля 2019 года неимоверные усилия пришлось предпринимать местным жителям и спасателям, чтобы отвести воду из населённых пунктов двух районов Иркутской области — в селе Олха Шелеховского района и железнодорожной станции Батарейная под Иркутском. Впадающий в реку Олху ручей (его ширина составляет два метра, а глубина — 50 сантиметров) в условиях экстремально низких температур промёрз до дна, и вода, выйдя на лёд, стала подтапливать приусадебные участки.

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Лесные пожары пришли в регион в начале мая 2019 года вместе с штормовым ветром: непотушенные палы раздули лесные пожары на десятки тысяч гектаров.

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