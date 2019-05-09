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Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко

Происшествия

Официальное подтверждение

Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко
young_fellow
Гвоздика

Москва, 9 мая 2019, 21:15 — REGNUM  Радиостанция «Говорит Москва», которой руководил Сергей Доренко, подтвердила его гибель. Сообщение опубликовано на сайте СМИ.

«Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб. Радиостанция официально подтверждает эту информацию», — говорится в тексте.

Ранее о смерти Доренко рассказал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«Погиб как жил — на крутом вираже», — написал он.

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Телеканал «360» опубликовал видеозапись дорожного происшествия с мотоциклом, которое стало смертельным для журналиста.

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Дорожно-транспортные происшествия
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