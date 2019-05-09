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Опубликовано видео смертельного ДТП Сергея Доренко

Происшествия

Мотоцикл повело влево

Опубликовано видео смертельного ДТП Сергея Доренко
Ilonadenktartig
Мотоцикл

Москва, 9 мая 2019, 21:06 — REGNUM  Телеканал «360» опубликовал видеозапись дорожной аварии в Москве, в результате которой погиб известный журналист Сергей Доренко. Запись размещена на видеохостинге YouTube.

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На кадрах мотоцикл внезапно смещается влево со своего ряда, проезжает полосу и падает. Никаких помех для движения на записи не видно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти Сергея Доренко.

«Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал мэр.

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Дорожно-транспортные происшествия
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