Четверг, 9 Мая 2019 года
21:30:08 МСК

Погиб журналист Сергей Доренко

Происшествия

Об этом сообщил мэр Москвы

Погиб журналист Сергей Доренко
Иллюстрация: Council.gov.ru
Сергей Доренко

Москва, 9 мая 2019, 20:39 — REGNUM  Журналист Сергей Доренко погиб, сообщил 9 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал мэр в Twitter.

Читайте также: СМИ: за жизнь Сергея Доренко борются врачи после падения с мотоцикла

Ранее СМИ сообщили, что Доренко упал с мотоцикла. За его жизнь боролись врачи.

Сергей Доренко руководил радиостанцией «Говорит Москва».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить