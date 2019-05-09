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Пять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Происшествия

9 мая на столицу РФ обрушились сильные ливни с порывистым ветром

Пять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ураган

Москва, 9 мая 2019, 20:11 — REGNUM  Число пострадавших из-за разгула стихии в Москве возросло до 5 человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«В период усиления порывов ветра… в скорую помощь обратились и были госпитализированы пять человек, — сказал Хрипун. — … Им оказывается необходимая помощь».

Ранее сообщалось о двух пострадавших при обрушении дерева на юго-востоке столицы.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая на столицу РФ обрушились сильные ливни с порывистым ветром.

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