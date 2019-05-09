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В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 70 авиарейсов

Происшествия

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 70 авиарейсов
ЕршовКВН
Шереметьево

Москва, 9 мая 2019, 19:45 — REGNUM  Более 70 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 9 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 19:40 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны одиннадцать рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержан 51 рейс; во «Внуково» задержаны шесть рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавалоИА REGNUM, авиационная часть парада Победы была отменена из-за плохих метеоусловий в Москве 9 мая.

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Авиапроисшествия
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