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Журналистов на Украине избили при попытке снять как отдыхают таможенники

Происшествия

Ведутся поиски злоумышленников

Журналистов на Украине избили при попытке снять как отдыхают таможенники
dicson gabriel
Камера

Киев, 9 мая 2019, 19:19 — REGNUM  Нападение на журналистов телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине произошло в во время попытки снять сюжет о праздновании дня рождения начальника таможни. Об этом 9 мая сообщил в своём Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Как заявил Томиленко, журналист Мария Петручик, оператор и водитель съёмочной группы подверглись избиению во время попытки поинтересоваться «ресторанным досугом» таможенников.

Как сообщил телеканал «Аверс», съёмочная группа приехала к ресторану в селе Свитязь Волынской области, где праздновал свой день рождения Александр Оникийчук, начальник таможни пункта пропуска «Ягодин».

Журналисты предполагали пообщаться с должностными лицами, но подверглись нападению неизвестных, которые избили водителя и оператора, повредили видеокамеру и отобрали журналистские удостоверения и телефоны.

Полицией по данному инциденту были открыты уголовные дела за грабёж, избиение и создание препятствий журналистской деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на журналистов в Волынской области. Полиция, прибывшая на место ЧП уже начала поиски злоумышленников.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине неизвестные совершили нападение на журналистов

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Нападения на журналистов
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