На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и два легковых автомобиля

Москва, , 17:59 — REGNUM Столкновение двух легковых автомобилей с автобусом произошло на северо-востоке Москвы. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП случилось на пересечении улиц Коминтерна и Шушенской. С автобусом столкнулись автомобили марок Nissan и Lada.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. Среди пострадавших есть дети.

В настоящее время из-за аварии осложнено движение автомобилей в районе улицы Коминтерна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Башкирии, в результате которого погибли два человека, пострадали пятеро. Авария произошла в в Дюртюлинском районе Башкирии.

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