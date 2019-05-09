Четверг, 9 Мая 2019 года
18:27:39 МСК

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и два легковых автомобиля

Происшествия

Есть пострадавшие

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и два легковых автомобиля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Москва, 9 мая 2019, 17:59 — REGNUM  Столкновение двух легковых автомобилей с автобусом произошло на северо-востоке Москвы. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП случилось на пересечении улиц Коминтерна и Шушенской. С автобусом столкнулись автомобили марок Nissan и Lada.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек. Среди пострадавших есть дети.

В настоящее время из-за аварии осложнено движение автомобилей в районе улицы Коминтерна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Башкирии, в результате которого погибли два человека, пострадали пятеро. Авария произошла в в Дюртюлинском районе Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в результате ДТП в Башкирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить