Радикалы забросали камнями автобусы с участниками акции 9 мая на Украине

Киев, , 17:29 — REGNUM Неизвестные закидали камнями автобусы с участниками празднований 9 мая в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул на странице в соцсети Facebook.

«Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей… — написал Вилкул. — Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись».

По его словам, сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, проводят расследование.

Напомним, 9 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что на Украине за использование георгиевской ленточки было возбуждено пять уголовных дел.

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