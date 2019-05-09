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Радикалы забросали камнями автобусы с участниками акции 9 мая на Украине

Происшествия

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, проводят расследование

Радикалы забросали камнями автобусы с участниками акции 9 мая на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Киев, 9 мая 2019, 17:29 — REGNUM  Неизвестные закидали камнями автобусы с участниками празднований 9 мая в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул на странице в соцсети Facebook.

«Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей… — написал Вилкул. — Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись».

По его словам, сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, проводят расследование.

Напомним, 9 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины сообщила, что на Украине за использование георгиевской ленточки было возбуждено пять уголовных дел.

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