Четверг, 9 Мая 2019 года
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СМИ: в Аргентине совершено покушение на депутата парламента

Происшествия

Мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии

СМИ: в Аргентине совершено покушение на депутата парламента
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Буэнос-Айрес, 9 мая 2019, 17:32 — REGNUM  Покушение на жизнь аргентинского депутата Эктора Оливареса состоялось у здания парламента в Буэнос-Айресе. Об этом 9 мая сообщил телеканал Todo Noticias.

По предварительной информации, в депутата, шедшего по улице, выстрелили неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

В результате стрельбы погиб человек, который шёл по улице рядом с депутатом. Сам Эктор Оливарес был госпитализирован в тяжёлом состоянии. В настоящее время его оперируют.

Нападавшим удалось скрыться. Причины покушения на жизнь депутата пока неизвестны.

По данным телеканала, Эктор Оливарес, представляющий партию «Гражданский радикальный союз», накануне принимал участие в обсуждении закона, направленного против футбольных хулиганов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на депутата парламента в Чехии Доминика Фери. На него напали двое неизвестных и жестоко избили. Пострадавший был госпитализирован с раной на спине.

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