Анкара, Турция, , 17:00 — REGNUM

Одиннадцать человек пострадали в Турции в результате разлива восьмидесяти тонн жидкой стали на сталелитейном заводе. Об этом 9 мая сообщает газета Cumhuriyet.

Расплавленная сталь (cc) skeeze

Техногенная авария произошла на сталелитейном заводе Habaş в районе Алиага провинции Измир. Произошло опрокидывание ёмкости, содержащей около 120 тонн жидкого металла. Около восьмидесяти тонн жидкой стали пролилось непосредственно в производственной зоне.

Всего пострадало одиннадцать работников завода. При этом четверо из пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Семеро работников получили медицинскую помощь на месте.

На данный момент один из госпитализированных работников уже выписан из больницы, трое находятся в отделении интенсивной терапии. Они получили сильные ожоги лица и тела.

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