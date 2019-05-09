Четверг, 9 Мая 2019 года
16:59:21 МСК

На Украине неизвестные совершили нападение на журналистов

Происшествия

По факту нападения было возбуждено уголовное дело

Киев, 9 мая 2019, 16:34 — REGNUM  В Волынской области Украины совершено нападение на журналистов местного телеканала «Аверс». Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

«Опять с кулаками на журналистов, — написал он. — … И она (молодая журналистка Мария Петручик), и её коллеги стали жертвами нападения, когда заинтересовались ресторанным досугом таможенников».

Томиленко добавил, что в результате нападения неизвестных пострадали оператор и водитель, а также была повреждена телекамера.

По его словам, сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, ведут поиски злоумышленников. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Нападение на журналиста в Черкассах квалифицировано как покушение

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая в украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова.

Читайте также: Украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить