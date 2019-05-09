Ребёнок получил травму при падении дерева на батут в Новгородской области

п.г.т. Крестцы, Новгородская область, , 15:54 — REGNUM В посёлке Крестцы Новгородской области сегодня, 9 мая, дерево упало на детский аттракцион — пострадал ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета РФ, дерево упало от порыва ветра на стоящий рядом батут, где на тот момент находились пятеро детей.

Один из детей — трёхлетний мальчик — получил травму головы и госпитализирован в больницу Великого Новгорода.

Следственными органами организована доследственная проверка — речь может идти о нарушении требований безопасности при оказании услуг, так как батут находился совсем рядом с упавшим деревом.