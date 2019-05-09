Тела четверых туристов, погибших в горах Алтая, ещё не нашли

Горно-Алтайск, , 15:53 — REGNUM Группировка спасателей не прекращает поиски четверых новосибирских альпинистов, попавших под снежную лавину в горах Алтая. Они по сей день числятся пропавшими без вести. Такой вывод можно сделать из официальной информации ГУ МЧС по Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«9 мая в 5 утра по местному времени, с наступлением светлого времени суток, поисковые работы возобновлены. В них задействованы три группы спасателей (30 человек), в том числе семь кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины», — поясняют спасатели.

Известно, что поиски ведутся на территории площадью 60 на 100 метров, а глубина снежной массы достигает пяти метров. Поисковые работы ведутся с риском для жизни: лавиноопасная обстановка сохраняется.

Между тем в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших туристов. Для них в одной из гостиниц города зарезервированы 10 двухместных номеров с питанием за счёт администрации города. С прибывшими работают психологи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия, в результате которой под сход снежной лавины попали семеро из девяти членов группы новосибирских альпинистов, произошла 6 мая. Туристы шли по маршруту четвёртой категории сложности, поднимались на пик Металлург. О случившемся спасателям сообщили две выжившие девушки. Они два дня добирались пешком до базы со связью. Поисково-спасательные работы были развёрнуты 8 мая. В первый же день были найдены три тела: два мужских, и одно женское.