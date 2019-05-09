Четверг, 9 Мая 2019 года
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Девять человек погибли в Кабуле в результате атаки террористов

Происшествия

Среди погибших трое мирных жителей

Девять человек погибли в Кабуле в результате атаки террористов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Теракт в Афганистане

Кабул, 9 мая 2019, 14:39 — REGNUM  До девяти человек возросло число погибших при атаке террористов на офис международной некоммерческой организации Counterpart International в центре Кабула в Афганистане. Об этом 9 мая сообщил телеканал 1 TV со ссылкой на заявление МВД страны.

Нападение произошло 8 мая около 10:10 мск. Точкой отсчёта стал взрыв, прогремевший в офисе Counterpart International. После взрыва завязалась перестрелка между террористами и силовиками. При этом правительственным войскам удалось эвакуировать из здания более 170 человек.

Были уничтожены два террориста. В результате атаки боевиков пострадали более 20 человек, девять человек погибли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о как минимум 20 пострадавших в результате атаки террористов на офис некоммерческой организации Counterpart International.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* атаковали офис американской НКО в Кабуле

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Взрывы в Афганистане
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