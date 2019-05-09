Двоих мужчин в Одесской области задержали за ношение георгиевской ленты

Одесса, Украина, , 14:39 — REGNUM Двух жителей Одесской области задержала полиция города за ношение георгиевской ленты. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины по региону.

На мужчин были составлены административные протоколы за ношение запрещённой на территории Украины символики во время массовых мероприятий.

Напомним, на Украине запрещена публичная демонстрация, использование и ношение георгиевской ленты или её изображений. Уличённым в таком преступлении по закону грозит штраф в размере от 32 до 97 долларов с конфискацией ленты или её изображений.

Данный закон вступил в силу в стране с 15 июня 2017 года. Со дня вступления в силу этого закона на Украине неоднократно задерживали граждан за ношение георгиевской ленты и даже за ношение одежды, имеющей цветы ленты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией организатора шествия «Бессмертного полка» в Киеве Елены Бережной. Накануне Бережная на своей странице в соцсети написала о том, что придёт на шествие в футболке цветов георгиевской ленты. Общественницу задержали за, якобы, нарушение общественного порядка.

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