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Количество погибших от теракта в пакистанском Лахоре увеличилось 10 человек

Происшествия

В столице пакистанского Панджаба прогремел взрыв во второй день Рамадана

Лахор, Пакистан, 9 мая 2019, 13:43 — REGNUM  8 мая в 8−45 по местному времени у Дарбара Дата в пакистанском Лахоре (провинция Панджаб) прогремел взрыв.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в результате атаки террориста-смертника, избравшего в качестве мишени полицейский автомобиль, погибло по меньшей мере 10 человек и было ранено 30 человек. По данным местной полиции, 15−16-летний смертник произвел подрыв взрывного устройства рядом с полицейским пикетом, в результате чего погибло пятеро сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен автомобиль полицейских.

Теракт был организован у святыни Дарбар Дата во второй священного для мусульман месяца Рамадан. Руководители Пакистана, в том числе премьер-министр страны Имран Хан осудили атаку. Пока ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая организация.

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Зарубежная хроника
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