Дочери ветерана возвратили похищенные злоумышленниками медали отца

Пермь, , 12:37 — REGNUM Медали, похищенные у семьи ветерана Великой Отечественной войны, вернули сотрудники полиции Пермского края. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Медали были украдены у семьи ветерана МВД, прошедшего всю Великую Отечественную войну, в феврале текущего года. В отделение полиции обратилась дочь ветерана, проживающая в Нытвенском районе Пермского края и сообщила, что из её квартиры похищены 12 медалей отца, в том числе «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Женщина пояснила, что её отца давно нет в живых, но его награды дороги семье как память о человеке, его жизни и подвигах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к похищению медалей соседа потерпевшей семьи, мужчины 56-ти лет. Похищенные награды были изъяты. Эксперты подтвердили, что государственные награды СССР, принадлежащие семье фронтовика, имеют историческую и художественную ценность.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Калуге мужчины, подозреваемого в торговле государственными наградами. При обыске у подозреваемого по месту жительства были обнаружены и изъяты ордена и медали, в том числе орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», медаль «За отвагу». Награды задержанный хранил незаконно.

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