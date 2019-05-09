Четверг, 9 Мая 2019 года
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Извержение одного из крупнейших вулканов в мире началось в Японии

Происшествия

Это уже четвёртое извержение вулкана за последний месяц

Токио, 9 мая 2019, 10:38 — REGNUM  Извержение вулкана Асо началось в Японии в префектуре Кумамото. Об этом 9 мая сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Вулкан находится на юго-западном острове Кюсю. В радиусе нескольких километров от кратера вулкана действует эвакуационная зона.

Сообщений о разрушениях либо пострадавших в результате извержения не поступало. О каком-либо влиянии извержения на авиасообщение информации не поступало.

Вулкан Асо — один из крупнейших вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1592 метра. За прошедший месяц это уже четвёртое извержение вулкана, предыдущее состоялось 3 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном извержении вулкана Асо. Власти настоятельно попросили местных жителей не приближаться к вулкану. За ходом извержения ведётся наблюдение.

Стоит отметить, что в 130 километрах от вулкана расположена АЭС «Иката».

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Извержения вулканов
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