Аномальная жара установилась в Чувашии

Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии установилась жаркая погода. Об аномальной жаре предупреждают спасатели, призывая соблюдать меры безопасности на водоёмах и в лесах, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Министерство по делам ГО и ЧС Чувашии предупреждает, что по 13 мая устанавливается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на семь градусов и более выше климатической нормы (норма +11…+13 градусов). Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности на водоёмах.

«По возможности ограничьте свое нахождение на улице под прямыми лучами солнца. Вследствие перегревания возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности. Желательно надевать светлую одежду, головные уборы и употреблять большое количество воды», — рекомендуют в министерстве.

По прогнозам автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, дневная температура воздуха в республике в праздничные дни составит +23…+28 градусов тепла, а ощущаемая температура повысится до +36 градусов. Еще жарче будет 12 и 13 мая — около +30 градусов в тени.

По словам синоптика-любителя, такая ранняя жара, как правило, ничего хорошего не предвещает. Например, в 2018 году начавшееся 12 мая метеолето продержалось две недели, а затем сменилось длительным (до середины июня) похолоданием. Летняя засуха и лесные пожары 2010 года тоже начались с жары в первых числах мая. Скорее всего, нынешняя аномально теплая погода в Чувашии продлится до следующего полнолуния, которое произойдет 19 мая.

Напомним, на территории Чувашии с 1 мая действует особый противопожарный режим.