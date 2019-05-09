Подозреваемую во взятке судью из Казани могут лишить полномочий

Казань, , 00:00 — REGNUM Председатель Верховного Суда Татарии Ильгиз Гилазов внес представление о приостановлении полномочий судьи Ново-Савинского района Казани Марины Фирсовой, подозреваемой во взяточничестве. Преставление рассмотрит Квалификационная коллегия судей республики 15 мая, говорится в предварительной повестке заседания.

«Рассмотрение представления председателя Верховного Суда Республики Татарстан Гилазова И.И. о приостановлении полномочий судьи Ново-Савиновского районного суда города Казани Марины Фирсовой на период производства по уголовному делу», — свидетельствует сообщение ККС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда планировалось возбудить дело о посредничестве во взяточничестве за совершение незаконного действия или аналогичное бездействие, или же если оно совершено с использованием служебного положения. Соответствующее представление выписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще 18 декабря 2017 года.

Квалификационная коллегия судей Татарии (ККС) должна была рассмотреть вопрос 31 января 2018 года, но заседание было отложено из-за болезни лица, указанного в представлении.

В конце февраля коллегия не дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении казанской судьи. Планировалось, что представление Бастрыкина будет рассматриваться повторно.

В итоге 25 апреля Бастрыкин все же возбудил в отношении Фирсовой уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, весной 2017 года судья передала неизвестным неустановленным должностным лицам не менее 50 тыс. рублей для решения вопроса об удовлетворении апелляции на решение суда, принятое ранее. Деньги подозреваемой передавал адвокат, действовавший в интересах своей знакомой. Ново-Савинский суд эту апелляцию удовлетворил.

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