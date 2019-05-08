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При жёсткой посадке самолёта в Мьянме пострадали 30 человек

Происшествия

Авария с самолётом из Бангладеш произошла 8 мая в аэропорту Янгона

Янгон, Мьянма, 8 мая 2019, 21:55 — REGNUM  В результате жёсткой посадки самолёта авиакомпании Biman Bangladesh Airlines в Мьянме пострадали 30 человек. Об этом сообщил посол Бангладеш в Мьянме Манджурул Карим Хан Чодхури, передаёт Dhaka Tribune.

Как уточняется, 19 пострадавших, в числе которых двое пилотов, госпитализированы. Остальным помощь была оказана в медицинском пункте аэропорта.

Напомним, ранее сегодня пассажирский самолёт бангладешской авиакомпании выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился напополам в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолёт

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Авиапроисшествия
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