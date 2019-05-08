Самолёт Air France экстренно приземлился в Иране

Исфахан, Иран, , 20:36 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Air France, совершавший рейс из Парижа в Мумбаи, совершил экстренную посадку в Иране, сообщает сервис Flightradar24.

Самолёт Airbus A-340 вылетел из французской столицы в 11:21 по местному времени и должен был прибыть в Индию к полуночи. Между тем, пролетая над территорией Ирана, самолёт подал сигнал бедствия, после чего приземлился в аэропорту города Исфахан.

Подробности о характере инцидента на борту на данный момент неизвестны.

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