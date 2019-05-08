Среда, 8 Мая 2019 года
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Самолёт Air France экстренно приземлился в Иране

Происшествия

Перед приземлением авиалайнер подал сигнал бедствия

Исфахан, Иран, 8 мая 2019, 20:36 — REGNUM  Пассажирский самолет авиакомпании Air France, совершавший рейс из Парижа в Мумбаи, совершил экстренную посадку в Иране, сообщает сервис Flightradar24.

Самолёт Airbus A-340 вылетел из французской столицы в 11:21 по местному времени и должен был прибыть в Индию к полуночи. Между тем, пролетая над территорией Ирана, самолёт подал сигнал бедствия, после чего приземлился в аэропорту города Исфахан.

Подробности о характере инцидента на борту на данный момент неизвестны.

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Авиапроисшествия
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