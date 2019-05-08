Защита Кокорина будет обжаловать приговор

Москва, , 18:50 — REGNUM Защита футболиста Александра Кокорина будет обжаловать решение Пресненского районного суда Москвы, который приговорил его к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщила адвокат спортсмена Татьяна Стукалова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обязательно будет подана апелляционная жалоба. Приговор будет обжалован. Мы считаем, что весь приговор был построен на показаниях потерпевших. Всё, что показывали свидетели, — это все недостаточно отражено в приговоре. Он основан на показаниях потерпевших. Считаем, что приговор очень формальный», — сказала защитник.

При этом адвокат не стала подробно рассказывать, как её подзащитный и другие осужденные отреагировали на приговор суда. Стукалова отметила лишь, что «ребята отреагировали по-разному», но изначально рассчитывали, что судья смягчит сроки, которые затребовала прокурор.

«Мы считали, что суд проявит гуманность, но суд гуманности не проявил и оставил те сроки, которые требовало гособвинение. Мы должны вычитать приговор, чтобы написать обоснованную жалобу», — сказала Татьяна Стукалова.

В свою очередь, адвокат Андрей Ромашов отметил, что спортсмен не станет сразу подавать на условно-досрочное освобождение и предварительно дождётся решения апелляционного суда.

«Условно-досрочное освобождение допускается после отбытия половины срока, назначенного судом. В нашем случае половина срока прошла. Они уже отбыли 10,5 месяцев лишения свободы. По УДО достаточно 9 месяцев. Но надо дождаться апелляции. Апелляция будет назначена месяца через два. К моменту апелляции они отбудут еще 3 месяца, надеюсь, что апелляция снизит сроки до разумных пределов. Пока не будет апелляции, на УДО ребята подавать не могут», — отметил Ромашов.

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии общего режима.