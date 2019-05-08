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В отношении главы администрации Элисты возбуждено уголовное дело

Происшествия

Ранее появилась информация о задержании чиновника, но подтверждения она не нашла

В отношении главы администрации Элисты возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Gorod-elista.ru
Окон Нохашкиев

Элиста, 8 мая 2019, 16:49 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации города Элисты — столицы Республики Калмыкия Окона Нохашкиева. Об этом стало известно 8 мая.

«В отношении Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело, но его расследованием занимается главное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

При этом, по данным того же источника, данных о задержании Нохашкиева нет. В администрации Элисты уточнили, что он находится в отпуске.

С чем именно связано уголовное дело, пока неизвестно.

Как напоминает ИА REGNUM, Окон Нохашкиев был назначен на должность главы администрации Элисты в июле 2016 года, до этого он работал в мэрии с 2012 года на различных постах.

Добавим, что информация о задержании Нохашкиева появилась утром 8 мая в ряде Telegram-каналов, однако позже была опровергнута.

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