Москва, , 16:30 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших в результатет катастрофы пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», который 5 мая совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево». С минуты молчания в память по погибшим в авиакатастрофе российский лидер начал сегодня, 8 мая, заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал Владимир Путин в начале заседания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вечером 5 мая вылетел из аэропорта «Шереметьево» и взял курс на Мурманск. Однако через 10 минут полета в самолет ударила молния. Часть бортовых систем самолета отказала, и пилот принял решение вернуться в «Шереметьево». Посадка самолета была жесткой, в ходе посадки загорелись двигатели и крылья. В катастрофе погиб 41 человек.

Следственный комитет рассматривает три основные версии причин гибели людей — ошибка пилотирования и наземных служб аэропорта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.