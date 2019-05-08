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Суд признал часть обвинений Кокорина и Мамаева излишними

Происшествия

Сговора не было, определил Пресненский суд Москвы

Суд признал часть обвинений Кокорина и Мамаева излишними
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Суд над Кокориным и Мамаевым

Москва, 8 мая 2019, 16:14 — REGNUM  Пресненский районный суд Москвы не увидел сговора в поведении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, участвовавших в двух конфликтах 8 октября 2018 года в столице. Об этом сообщила председательствующая Елена Абрамова, оглашая приговор спортсменам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Из установленных судом материалов дела не усматривается предварительного сговора, распределения ролей. Подсудимые действовали спонтанно без предварительного сговора», — сказала судья.

На этом основании часть предъявленных футболистам обвинений признали излишними.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд Москвы признал Мамаева и Кокорина виновными в причинении лёгкого вреда здоровья и хулиганстве.

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