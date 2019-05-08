ВСУ могут готовить провокации ко Дню Победы — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 14:53 — REGNUM В зону боевых действий, в район населённого пункта Желобок, прибыла разведгруппа ВСУ, а также иностранные снайперы. Об этом заявил 8 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Отмечено прибытие разведгруппы в составе шести человек, а также трёх снайперских пар, предположительно выходцев из Латвии. По нашим данным, прибывшие группы занимаются оценкой обстановки в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ», — рассказал он.

Представитель Народной милиции подчеркнул, что украинские силовики могут готовить провокацию, приуроченную ко Дню Победы.

Как сообщили в Народной милиции ЛНР, ранее украинские силовики впервые за долгое время применили артиллерию крупного калибра. Ответным огнём защитники республики уничтожили одного боевика ВСУ и ранили троих.

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