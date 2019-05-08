Горно-Алтайск, Алтай, , 15:01 — REGNUM

Спасатели официально подтвердили смерть троих членов новосибирской группы альпинистов, попавших под снежную лавину 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Согласно официальной информации, три тела (два мужских — одно женское) обнаружены сегодня, 8 мая, в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда.

Поиски туристо в горах Алтая. Архивное фото ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Поисковые мероприятия продолжаются. Задействовано 30 спасателей, в том числе — семь кинологических расчетов и два вертолета», — отметили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, трагедия произошла при подъеме на вершину пика Металлург. Из девяти альпинистов — туристов секции горного туризма Новосибирского государственного университета — в живых остались только двое девушек. Спустя двое суток после ЧП они смогли самостоятельно добраться до базового лагеря и оповестить о случившемся спасателей.

По словам сотрудников ГУ МЧС по Республике Алтай, при регистрации 24 апреля, а также за два дня до выхода на маршрут (28 апреля) до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж. 1 мая при выходе на маршрут и 5 мая (на контрольной точке) группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении маршрута. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая.