Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Москва, , 14:46 — REGNUM В Пресненском районном суде Москвы начали оглашать приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Председательствующая Елена Абрамова признала спортсменов виновными в причинении лёгкого вреда здоровья и хулиганстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, судья отметила, что спортсмены «совершили умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве меры наказания для спортсменов прокурор Светлана Тарасова потребовала реального лишения свободы. Так, для Александра Кокорина и его брата Кирилла прокурор потребовала лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев в колонии общего режиме. Павлу Мамаеву и его другу Александру Протасовицкому гособвинение потребовало назначить наказание в виде 1 года 5 месяцев в колонии общего режима.

8 октября 2018 года Кокорин, Мамаев и их спутники стали участниками двух драк в Москве. Первая произошла с водителем Виталием Соловчуком у ночного клуба «Эгоист». Причиной конфликта стал отказ мужчины отвезти молодых людей в другое кафе. В ходе общения водитель якобы сообщил, что «не возит петухов». Второй конфликт произошёл в кафе «Кофемания». Там компания подралась с сотрудником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и гендиректором института НАМИ Сергеем Гайсиным.

Подсудимых обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).