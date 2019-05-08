Защитники ЛНР ответным огнём уничтожили боевика ВСУ — Народная милиция

Луганск, , 14:41 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из крупнокалиберной 152-мм артиллерии, из-за чего защитники ЛНР были вынуждены были открыть ответный огонь. Об этом заявил 8 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В результате открытия адекватного ответного огня нашими защитниками для подавления огневых точек противника, один украинский оккупант был убит, еще трое получили ранения», — уточнил представитель Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ девять раз обстреляли территорию ЛНР с применением танковых орудий, пушек и миномётов калибр которых варьировался от 120 до 152 мм.

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Напомним, применение в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина игнорирует с начала 2015 года.