Рязанский суд отказал в УДО участнику убийства Анны Политковской

Рязань, , 14:18 — REGNUM Московский районный суд Рязани отказал Дмитрию Павлюченко, осужденному за участие в организации убийства журналистки Анны Политковской, в условно-досрочном освобождении. Решение было оглашено 8 мая.

По информации rzn.info, в зале суда присутствовали мать и жена Павлюченкова, сам он слушал решение суда по видеосвязи из колонии в Скопине.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистку и правозащитницу Анну Политковскую убили в её доме в Москве в октябре 2006 года. Виновными в убийстве были признаны шесть человек. Павлюченко решением Мосгорсуда в 2012 году был приговорен к 11 годам лишения свободы. В рязанской колонии он находится с 2014 года. Лом-Али Гайтукаев, который был признан организатором убийства журналистки, скончался в колонии в 2017 году.

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