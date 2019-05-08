Приангарье и Курганская область лидируют по масштабу лесных пожаров в РФ

Иркутск, , 14:23 — REGNUM Иркутская область вышла в лидеры по лесным пожарам. Об этом свидетельствуют данные сайта «Авиалесохраны», по состоянию на 8 мая (00:00 по московскому времени), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего на территории России действовало сегодня 100 лесных пожаров на площади 52 397 га, из которых пять пожаров общей площадью 13 511 га пришлись на земли лесного фонда Курганской области. На втором по масштабности возгораний месте стоит Иркутская область. В регионе действовало 27 пожаров на площади 13 094 га. Третье место в этом тревожном рейтинге занимает Амурская область, где полыхает 10 847 га лесных площадей. Чуть менее гектаров поражено огнём в Забайкалье: там действовало 11 пожаров на площади 9 135 га.

«В центральных и южных районах Прибайкалья сложилась неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки их площадь увеличилась в два раза. Пожарно-спасательные подразделения 14 раз реагировали на возникающую угрозу для населённых пунктов, в девяти случаях угрозу представляли лесные пожары. Основной причиной пожаров остаётся деятельность человека: костры, палы травы, неосторожное обращение с огнём в лесу, выброшенные из проезжающих автомобилей непотушенные сигареты», — признают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Вместе с тем, известно, что решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, заседание которой состоялось 8 мая в Главном управлении МЧС России, ликвидировать крупные и особо сложные пожары, представляющие угрозу населенным пунктам, необходимо в течение сегодняшнего дня, 8 мая.

«В настоящее время происходит передислокация сил и средств лесоохраны из северных районов в наиболее горимые. Наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано в Иркутском, Усольском, Тулунском, Нижнеудинском районах», — пояснили спасатели.

Вместе с тем, как показало совещание, далеко не все главы муниципальных образований владеют ситуацией на своей территории. Так, например, в Боханском районе уже более трёх суток действует лесной пожар, но власти фактически ничего не сделали для улучшения пожароопасной обстановки. Известно, что всего с начала пожароопасного периода в этом районе произошло 10 пожаров, три из которых перешли на сопредельные территории других районов. Факт отсутствия на экстренном совещании главы района показал халатное отношение руководства района к сложной лесопожарной обстановке на подведомственной территории.

Напомним, особый противопожарный режим, введённый на территории Иркутской области, не уберег лесные угодья от масштабных пожаров. Из-за опасности их распространения на жилые дома и постройки сегодняшней ночью, 8 мая, пришлось эвакуировать 54 жителя деревни Тихонова Падь и 30 жителей из посёлка Большое Голоустное.

Читайте также: Лесные пожары в Приангарье вынудили эвакуировать жителей двух сёл

На сегодня, 8 мая, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Читайте ранее в этом сюжете: Приангарье готовится к шторму