В Екатеринбурге «заминировали» более 15 объектов

Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM В столице Среднего Урала продолжается цепь эвакуаций из-за сообщений о минировании. Об этом сообщают в группе «Инцидент Екатеринбург».

По сообщению источника ИА REGNUM, «лжеминирование» было осуществлено по электронной почте.

Эвакуации прошли в 13 торговых центрах, двух бизнес-центрах — «Панорама» и «Маршал», областном рынке на ул. Громова, а также институте Уралмашзавода и отеле «Атриум палас».

В пресс-службе УФСБ ранее подтвердили корреспонденту ИА REGNUM факт «лжеминирований». Сообщения имеют все признаки ложной информации, отмечают в ведомстве.

Напомним, волна ложных минирований началась с утра 8 мая в Екатеринбурге. А 25 апреля в городе «заминировали» по телефону «Ельцин-центр».

Аналогичные случаи лжеминирования отмечаются и в некоторых других городах России.

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