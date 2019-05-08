Среда, 8 Мая 2019 года
14:45:10 МСК

Поиск туристов, погибших в горах Алтая, может затянуться

Происшествия

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрея Бурлакова, сошедшая лавина имеет достаточно значительный объем

Поиск туристов, погибших в горах Алтая, может затянуться
Иллюстрация: ГУ МЧС по Республике Алтай
Группу новосибирских туристов накрыло снежной лавиной в Республике Алтай

Горно-Алтайск, 8 мая 2019, 13:26 — REGNUM  Поиски семерых новосибирских туристов, которых накрыло снежной лавиной в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могут затянуться на неопределённое время. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков, комментируя трагическое происшествие, случившиеся 6 мая.

«Лавина имеет достаточно значительный объем, поэтому поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределённый период времени. Для наращивания группировки сил и средств созданы необходимые резервы. ГУ МЧС РФ по Республике Алтай и поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации. Главным управлением организована работа оперативного штаба, организована работа психологов во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по Новосибирской области», — отметил главный алтайский спасатель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия с группой из девятерых новосибирских туристов произошла на шестой день восхождения на пик Металлург. Семерых альпинистов накрыло снежной лавиной. По предварительным данным, в живых остались лишь две девушки. Спустя двое суток они добрались до места базирования, оборудованного связью, и сообщили о случившемся спасателям. Не исключено что стихийное бедствие спровоцировало небольшое землетрясение магнитудой 3,3. Подземный толчок зафиксирован в 260 км к востоку от Горно-Алтайска, эпицентр находился в 25 км юго-западнее села Курай.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель туристов в горах Алтая 6 мая 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить