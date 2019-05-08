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Из-за сообщений о «минировании» в Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ

Происшествия

Здания проверяют на наличие взрывчатых веществ

Из-за сообщений о «минировании» в Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ
markusspiske
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Улан-Удэ, 8 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Очередная волна сообщений о «минировании» дошла до Бурятии. Из-за этого сегодня, 8 мая, были экстренно эвакуированы посетители пяти торговых центров в столице республики — городе Улан-Удэ.

Специалисты-взрывотехники Росгвардии, как передают местные СМИ, уже приступили к проверке зданий и прилегающей территории на наличие опасных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы волна лжетерроризма прокатилась по российским городам. Атаке лжетеррористов подверглись объекты, в том числе торговые центры, во Владивостоке, Чите, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Воронеже и других городах.

Ранее по теме: В преддверии Дня Победы волна лжетерроризма прокатилась по Сибири

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