На Волыни во дворе дома местного депутата взорвалась граната

Камень-Каширский, Украина, , 12:54 — REGNUM Во двор дома, принадлежащего депутату Волынского областного совета Анатолия Бусько, сработало взрывное устройство, заявил председатель Волынской администрации Александр Савченко 8 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

В результате были повреждены фасад дома, окно и забор.

«Считаю, что инцидент является или попыткой запугать, или попыткой расшатать ситуацию в регионе в то время, когда власть в стране переходит от действующего президента к новоизбранному», — отметил он.

Позже в пресс-службе полиции Волынской области сообщили, что взорвалась предположительно граната РГД-5.

«В райцентре Камень-Каширский во двор 47-летнего местного жителя, депутата областного совета, неизвестные злоумышленники бросили предмет, который взорвался… Происшествие случилось около двух часов ночи… Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические осколки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5, и другие вещественные доказательства», — сказано в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в жилом доме произошёл взрыв. В результате погиб один человек, ещё трое доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

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