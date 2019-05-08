В Зауралье осуждены директор интерната и его супруга

Курган, , 12:28 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор в отношении бывшего директора ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и его супруги. Руководитель и предприниматель получили реальные сроки лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В суде установлено, что в первом полугодии 2015 года директор Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей заключал договоры на поставку продуктов питания по заведомо завышенным ценам с единственными поставщиками — предприятиями своей жены. Часть поставок в интернат не соответствовала спецификациям к заключаемым договорам. Продукты питания от супруги директора были дешёвыми и имели низкое качество.

Также супруга директора Шадринского дома-интерната, введя в заблуждение руководство ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в 2015 году и туда поставляла продукты питания по завышенным ценам, уверены в СКР. Общий материальный ущерб, нанесённый двум социальным учреждениям составил 920 тыс. рублей.

Кроме того, при проверке Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей выяснилось, что главный бухгалтер учреждения при своём трудоустройстве предоставила заведомо подложный диплом вуза.

Директор интерната признан виновным в растрате, его супруга — в мошенничестве. Бывший главный бухгалтер данного учреждения признана виновной в использовании заведомо подложного документа.

Приговором суда бывшему директору детского дома-интерната назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге — четыре года лишения свободы. Бывший бухгалтер освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

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