Жительницу ДНР осудили за государственную измену

Донецк, , 12:04 — REGNUM Жительницу ДНР приговорили к 12 годам тюремного заключения по статье «государственная измена», заявили 8 мая в Генеральной прокуратуре ЛНР, сообщается на сайте ведомства.

«За совершение государственной измены, которое выразилось в выдаче представителям иностранной разведывательной организации сведений, составляющих государственную тайну, подсудимой судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — сказано в сообщении.

Защита осуждённой подала апелляцию с просьбой смягчить приговор, однако суд оставил приговор без изменений. Женщина отправлена в исправительную колонию для отбывания наказания.

Как сообщали МГБ ДНР, украинские спецслужбы пытались создавать фальшивые страницы различных ведомств ДНР в сети интернет, получать с их помощью данные жителей республики и вербовать людей для подрывной деятельности.

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