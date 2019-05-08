В пакистанском Лахоре в результате теракта погибли восемь человек

Лахор, Пакистан, , 12:07 — REGNUM В результате террористического акта, произошедшего недалеко от суфийского храма в пакистанском городе Лахор, погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает 8 мая Anadolu Ajansi.

Бандит совершил нападение на контрольно-пропускной пункт, помимо погибших, 25 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас они госпитализированы.

«Восемь человек, в том числе пять полицейских, погибли, 25 человек получили ранения», — рассказал глава полиции провинции Панджаб Ариф Наваз.

Ответственность за террористический акт пока не взяла ни одна группировка. Нападение совершил террорист-смертник, действовавший в одиночку.

Читайте ранее в этом сюжете: В пакистанском Панджабе проходит массовая забастовка фермеров