В пакистанском Лахоре в результате теракта погибли восемь человек

Лахор, Пакистан, 8 мая 2019, 12:07 — REGNUM В результате террористического акта, произошедшего недалеко от суфийского храма в пакистанском городе Лахор, погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает 8 мая Anadolu Ajansi.
Бандит совершил нападение на контрольно-пропускной пункт, помимо погибших, 25 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас они госпитализированы.
«Восемь человек, в том числе пять полицейских, погибли, 25 человек получили ранения», — рассказал глава полиции провинции Панджаб Ариф Наваз.
Ответственность за террористический акт пока не взяла ни одна группировка. Нападение совершил террорист-смертник, действовавший в одиночку.
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