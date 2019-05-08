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Волна лжеминирования докатилась до Оренбурга

Происшествия

В соцсетях сообщают о трёх торговых центрах, в которых прошла эвакуация из-за террористической угрозы. По официальным данным, ложное сообщение поступило только относительно одного торгового комплекса

Оренбург, 8 мая 2019, 11:42 — REGNUM  В Оренбурге днём 8 мая прошла массовая эвакуация посетителей и персонала ТЦ «КИТ». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области, информацию о готовящемся теракте проверили, опасных веществ в здании не обнаружено.

Примечательно, что пользователи соцсети и мессенджеров информируют о том, что эвакуация проводилась не только в ТЦ «КИТ», но еще в четырёх торговых комплексах — «Север», «Три мартышки», «Любимый», «Максимум». В правоохранительных органах подчеркнули, что обладают информацией только по ситуации в ТЦ «КИТ».

Напомним, 8 мая ряд регионов (в частности, Воронежская, Тюменская, Омская, Свердловская, Красноярская области, Татария, Пермский край), подвергся атаке лжетеррористов. На электронную почту организаций и учреждений поступили анонимные угрозы, что стало причиной массовой эвакуации.

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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