В туалете у Красной площади погиб сотрудник полиции

Москва, , 11:34 — REGNUM В Москве 8 мая обнаружено тело сотрудника полиции, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«В центре Москвы обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Идёт доследственная проверка.

По данным ТАСС, тело сотрудника полиции 1995 года рождения, находившегося на дежурстве, нашли в общественном туалете у Исторического музея на Красной площади. Смерть наступила около 3:00.

По предварительной информации, ранение получено из собственного табельного оружия.