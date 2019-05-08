Среда, 8 Мая 2019 года
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В туалете у Красной площади погиб сотрудник полиции

Происшествия

Идёт доследственная проверка

Москва, 8 мая 2019, 11:34 — REGNUM  В Москве 8 мая обнаружено тело сотрудника полиции, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«В центре Москвы обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Идёт доследственная проверка.

По данным ТАСС, тело сотрудника полиции 1995 года рождения, находившегося на дежурстве, нашли в общественном туалете у Исторического музея на Красной площади. Смерть наступила около 3:00.

По предварительной информации, ранение получено из собственного табельного оружия.

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