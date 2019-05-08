Вена, Австрия, , 11:15 — REGNUM

В столице Австрии Вене на площади Шварценбергплац неизвестные в очередной раз осквернили Памятник героям Советской армии, сообщает 8 мая ТАСС.

По данным издания, вандалы залили красной краской постамент перед памятником. В полиции пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля вандалы залили фасад памятника черной краской. Отметим, что в начале апреля у памятника были установлены камеры видеонаблюдения.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, был установлен на площади Шварценбергплац 19 августа 1945 года.

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