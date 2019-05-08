Воронеж, Воронежская область, , 11:15 — REGNUM

11 лет колонии на двоих получили бывшие сотрудники воронежского муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» за получение взяток. Решение 7 мая вынес Коминтерновский районный суд, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как было доказано в суде, фигуранты дела, на тот момент — замдиректора учреждения и начальник производственного отдела, получили от представителей коммерческих фирм взятки в виде ноутбуков. За это они должны были способствовать принятию работ по муниципальному контракту по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог города Воронежа и выполнению проектно-изыскательских работ по устройству ливневой канализации.

Как пояснил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров, на предварительном следствии один из осужденных признавал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Второй вину в совершении указанных преступлений не признавал.

Суд, рассмотрев дело, признал обоих сотрудников МКУ виновными. Экс-заместителю руководителя учреждения назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в государственных, муниципальных учреждениях сроком на пять лет. Бывшему начальнику производственного отдела предстоит провести в колонии общего режима 7,5 лет, также он лишен права занимать определённые должности в государственных, муниципальных учреждениях сроком на шесть лет. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года приговор был вынесен в отношении бывшего главного инженера всего того же МКУ: он был признан виновным в получении взятки в 500 тыс. рублей и осужден на три года лишения свободы.

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