В Курганской области мемориальная плита травмировала ребёнка

р-н Шатровский, Курганская область, , 11:19 — REGNUM В одном из сёл Шатровского района Курганской области на 10-летнюю девочку упала плита мемориального комплекса. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Проводится доследственная проверка инцидента. Предварительно известно, что вечером 7 мая 2019 года девочка находилась около мемориала павшим на фронтах Великой Отечественной войны со своим двоюродным братом. Мальчик забрался на бетонную плиту мемориала и стал её раскачивать. В итоге плита упала на его сестру.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в СУ СКР по Курганской области.