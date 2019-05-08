Во Владивостоке из торговых центров массово эвакуируют людей

Владивосток, , 11:07 — REGNUM В нескольких крупных торговых центрах Владивостока происходит эвакуация посетителей и персонала, машины спецслужб прибывают на места происшествий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Екатеринбурге массово «заминировали» торговые и деловые центры

Речь идёт о таких торговых центрах, как «Седанка Сити», «Черёмушки», «Авангард», «Искра», «Европейский», «Первореченский», ГУМ. Очевидцы связывают эвакуацию с сообщениями о заложенных бомбах, якобы поступившими в торговые центры.

Читайте также: В Прикамье из-за террористической угрозы началась массовая эвакуация

Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию, однако уже известно, что подобные случаи практически одновременно начались сегодня, 8 мая, во многих крупных городах России.

Читайте также: Из торговых центров Якутии эвакуируют людей

Как сообщало ИА REGNUM, из шести торговых центров Якутска 8 мая эвакуировали людей. Возможно, причиной экстренного вывода посетителей стали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. По информации телеканала «Якутия 24», эвакуация прошла в торговых центрах «Туймаада», «Пирамида», «Алмаз», «Проспект», «Апельсин» и «Республика». Телеканал предполагает, что на эти объекты поступили анонимные звонки о заложенных бомбах. В управлении ФСБ республики официальная информация об эвакуации людей из торговых центров пока не готова.