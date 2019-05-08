Мощный взрыв прогремел в центре Кабула

Кабул, , 11:00 — REGNUM Сегодня утром, 8 мая, в центре столицы Афганистана прогремел взрыв. По информации телеканала Tolo News, инцидент произошёл в районе Шахри-Нав.

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Уточняется, что здесь расположено здание генеральной прокуратуры. После взрыва неизвестные открыли стрельбу недалеко от здания надзорного ведомства.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступала.

https://twitter.com/TOLOnews/status/1126024641015877632

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад взрыв прогремел возле полицейского участка в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны. Террористы взорвали автомобиль, начинённый взрывчаткой, а затем напали на полицейских. Силовикам удалось обезвредить двоих террористов. В результате нападения погибли по меньшей мере 13 человек. Ещё не менее 55 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших было 20 мирных жителей.

Ранее, 20 апреля, атаке боевиков подверглось здание министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле. Нападение началось со взрыва. Сотрудники правоохранительных органов вступили с боевиками в перестрелку и ликвидировали двух нападавших. Все находившиеся в здании министерства были эвакуированы. В результате нападения террористов были ранены как минимум шесть мирных жителей.